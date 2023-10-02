Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis memuru Beşiktaş tarafınarına silah çekti Polis memuru Beşiktaş tarafınarına silah çekti 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 07:30 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 07:30 Beşiktaş Kulübü Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada bir polis memurunun taraftarlara silah çektiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651a475e7f817c4d61387ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında ölümüne kavga Yazıklar olsun! Bu mu spor, bu mu taraftarlık ? Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu Belediye başkanından sel mağduruna tokat Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem! Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu! A Haber muhabirine tekme tokat dayak Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt