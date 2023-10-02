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Polis memuru Beşiktaş tarafınarına silah çekti

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Beşiktaş Kulübü Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada bir polis memurunun taraftarlara silah çektiğini duyurdu.

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