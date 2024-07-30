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  4. Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı

Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı

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Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada polis memuru M.B., 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

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