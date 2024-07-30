Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı

''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü

Erdoğan ''annem çarıkları eskimesin diye yalın ayak yürürdü''

Van Gölü canavarı değil, Karadeniz'in nadir görülen sevimli ev sahibi

Bir asansör faciası daha: Tamir ettiği asansöre sıkışarak öldü