Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı 30 Temmuz 2024 Salı Saat: 16:51 Güncelleme: 30 Temmuz 2024 Salı 16:51 Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada polis memuru M.B., 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a8eff8fb58d4e6db035af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Şahan: ''Katliam yasasını uygulamayacağım'' 100 lira getir 110 lirayı götür İTÜ'de korkutan yangın: Tahliye edildi Trabzon'da ağızları açık bırakan görüntü: Ağaç kalkıp yürüyüp gitti... Türkiye'nin 2 ünlü dev tavuk markalarına rekor ceza Ersin Düzen'in yeni kanalı belli oldu Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda İstanbul'da peş peşe 2 hortum çıktı