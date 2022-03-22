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Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı!

Kilis'te bir polis memuru, hemşire olan eşini tabancayla öldürüp, eşinin arkadaşını da yaralayarak kaçtı.

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