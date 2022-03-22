Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! 22 Mart 2022 Salı Saat: 14:05 Kilis'te bir polis memuru, hemşire olan eşini tabancayla öldürüp, eşinin arkadaşını da yaralayarak kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6239ad7a785d5f386c068f6b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Rize'de dev kayalar yolu kapattı Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, görüntüleri paylaştı Türkiye'nin denizaltındaki milli gururu Müren ateşlendi İstanbul'da 5 katlı bina çöktü! Korku dolu anlar kamerada İstanbul'da yol verme kavgasında taksiciye uçan tekme kamerada