Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı!

Kilis'te bir polis memuru, hemşire olan eşini tabancayla öldürüp, eşinin arkadaşını da yaralayarak kaçtı.

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