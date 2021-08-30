Polis memuru hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli Gebze'de görev yapan bir polis memuru, otobüs terminalinde perona yanaşan bir otobüs ile polis aracı arasında sıkıştı.

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