  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Polis memuru hayatının şokunu yaşadı

Polis memuru hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli Gebze'de görev yapan bir polis memuru, otobüs terminalinde perona yanaşan bir otobüs ile polis aracı arasında sıkıştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı
Orman yangınlarında çıkan alev hortumu kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri’ne bunları yazdı
İmamoğlu: ''Milletimizin yeni çağda başka zaferler kazanması lazım''
Türkiye bu iğrençliği konuşuyor... O anlattıkça Ece Üner ne yapacağını şaşırdı!
Düğünde ortalık savaş alanına döndü
Prof. Dr. İlber Ortaylı Büyük Zafer'i böyle anlattı
Merve Boluğur otoparkta sevgilisiyle yakalandı