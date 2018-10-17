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SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSU GÖREVDEN ALINDI
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  3. 17 Ekim 2018 14:47

Polis memuru, kaza yapan gencin ismini anons edemedi

Kocaeli'de, Cumhurbaşkanı ile aynı ismi taşıyan 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı olduğunu açıklarken başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

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