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Polis memurunun evinden altın kaplama tuvalet çıktı

Rus polisi, düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Trafik Şubesi Müdürü'nün ''saray yavrusu'' evinde yaptığı armada, lüks araçlar ve altın kaplama klozetlerle karşılaştı.

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