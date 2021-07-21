Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis memurunun evinden altın kaplama tuvalet çıktı Polis memurunun evinden altın kaplama tuvalet çıktı 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 09:50 Rus polisi, düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Trafik Şubesi Müdürü'nün ''saray yavrusu'' evinde yaptığı armada, lüks araçlar ve altın kaplama klozetlerle karşılaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f7c3c490b843031e0b1e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alişan'ın kardeşi koronavirüsten yaşamını yitirdi Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu olay oldu Çin'de sel: En az 12 kişi hayatını kaybetti Fabrikada patlama! Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı Elazığ'da orman yangını... Cehenneme döndü! Metroda korku dolu anlar! Boyunlarına kadar suyun altında kaldılar AK Partili belediye su ve temizlik hizmetini vermeyince... Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız