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  3. 17 Şubat 2020 08:10

Polis Müslüman öğrencilere böyle saldırdı

Hindistan’da polisin kütüphanede ders çalışan Müslüman öğrencilere saldırdığı bu görüntüler şok etkisi yarattı.

Video Galeri
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
Video Galeri
SMO ile teröristler arasında çatışma kamerada
SMO ile teröristler arasında çatışma kamerada
Video Galeri
PKK'lı teröristler yine sivillere saldırdı: 2 ölü!
PKK'lı teröristler yine sivillere saldırdı: 2 ölü!
Video Galeri
Trump Daytona 500 yarışlarında limuzinle pistte tur attı
Trump Daytona 500 yarışlarında limuzinle pistte tur attı
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Arkak Sokaklar'da bekçi sahnesine tepki yağdı
Arkak Sokaklar'da bekçi sahnesine tepki yağdı
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İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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