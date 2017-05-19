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  3. 19 Mayıs 2017 17:45

Polis noktasına saldıran terörist böyle öldürüldü

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde polis noktasına saldırıda bulunan teröristin vurulma anı ve ardından kendini patlatması güvenlik kameralarına yansıdı.

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