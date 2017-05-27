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  3. 27 Mayıs 2017 16:45

Polis noktasındaki kaza kamerada

ÇANAKKALE'de, polis denetim noktasında meydana gelen trafik kazası çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Video Galeri
Eski eşinin evini yakmaya çalışan koca, bu kez eski kayınbiraderini vurdu
Eski eşinin evini yakmaya çalışan koca, bu kez eski kayınbiraderini vurdu
Video Galeri
Metrobüs bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Metrobüs bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Video Galeri
Temizlik işçilerinin ölümle dansı kamerada
Temizlik işçilerinin ölümle dansı kamerada
Video Galeri
Mezarlıkta silah sesleri yükseldi, ortalık karıştı
Mezarlıkta silah sesleri yükseldi, ortalık karıştı
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Şehit ağabeyinin tabutu başında bu şiiri okudu
Şehit ağabeyinin tabutu başında bu şiiri okudu
Video Galeri
Mor balonlar, tiroid farkındalığı için gökyüzünde
Mor balonlar, tiroid farkındalığı için gökyüzünde