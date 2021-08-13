polis olarak tanıttı

Elazığ’da sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına girerek soygun yapan ve üzerinde susturucu takılı tabanca bulunan şahıs kaçarken Elazığ Kapalıçarşı'da polis tarafından yakalandı.

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