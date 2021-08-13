Anasayfa Video Galeriler Gündem polis olarak tanıttı polis olarak tanıttı 13 Ağustos 2021 Cuma Saat: 13:55 Elazığ’da sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına girerek soygun yapan ve üzerinde susturucu takılı tabanca bulunan şahıs kaçarken Elazığ Kapalıçarşı'da polis tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61164fa416770f3ca35bef83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afet bölgesinde çok acı sözler: ''Sevdiklerimiz bize el sallayarak gittiler'' Afet bölgesine yardım taşıyan TIR alev alev yandı Sel sonrası taşan Ezine Çayı, Bozkurt'u böyle yuttu Taliban, Kabil sınırına dayandı Delta kabusu büyüyor! Yoğun bakımlar dolmaya başladı Kastamonu'nda selin ortasında çaresiz kalan vatandaşın dehşet dolu anları kamerada Kastamonu'nda korkunç manzara: Cansız bedenler kıyıya vurdu Görüntüler korkunç! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi böyle yok oldu Canlı yayında Erdoğan'a sufle veren gazeteci o anı anlattı