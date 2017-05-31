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  3. 31 Mayıs 2017 11:15

Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi

Adana'da polis, bir eve yaptığı uyuşturucu baskınında kaçan zanlıları kovalamaca sonrası yakalarken, evde 8 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 otomatik tabanca ile elbiselerin arasında 18 gram esrar ele geçirildi.

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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide
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Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti!
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti!
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Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
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Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
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Otomobilin zulasında 2 kilo esrar ele geçirildi
Otomobilin zulasında 2 kilo esrar ele geçirildi
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Rusya, IŞİD’i denizaltı ile vurdu
Rusya, IŞİD’i denizaltı ile vurdu