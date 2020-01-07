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  3. 07 Ocak 2020 18:15

Polis rüzgardan böyle korudu !

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki motosikletin geçmekte zorlandığını gören polis rüzgara karşı set oldu.

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