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  3. 25 Mayıs 2020 12:35

Polis şiddeti kamerada: ''Şerefsizler içeriye girsenize!''

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde evinin bahçesinde oturan bir yurttaşa onlarca polis saldırdı. 'Şerefsizler içeri girsenize' diye seslenen polisler, yurttaşı yerlerde sürükleyip, ters kelepçe taktı.

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