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  3. 26 Mayıs 2020 19:15

Polis şüpheliyi boğarak öldürdü! Dehşet anları kamerada

ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü.

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