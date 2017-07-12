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  3. 12 Temmuz 2017 11:45

Polis toprağın altından uyuşturucu çıkardı

Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 bin TL olan 130 gram eroin toprağın altından çıkarılırken, o anlar kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Video Galeri
O anlar kamerada
O anlar kamerada
Video Galeri
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Video Galeri
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Mısır tarlasında helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Mısır tarlasında helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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