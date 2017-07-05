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  3. 05 Temmuz 2017 00:45

Polis ve avukatı vurdu ardından intihar etti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde adliye yakınında bir polisi şehit eden ve bir avukatı da öldürdükten sonra kaçan şahıs silahla intihar etti.

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