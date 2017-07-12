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  3. 12 Temmuz 2017 12:45

Polis, yaşlı ve hasta olan kadını elleriyle besledi

Kağıthane'de bulunan bir karakolda polis memuru alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadını elleriyle besledi. Polis memurunun bu örnek davranışı görenlerin takdirini topladı.

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