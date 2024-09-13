Anasayfa Video Galeriler Gündem Polise bıçaklı saldırı... Saldırı anı kamerada Polise bıçaklı saldırı... Saldırı anı kamerada 13 Eylül 2024 Cuma Saat: 11:00 Güncelleme: 13 Eylül 2024 Cuma 11:00 Diyarbakır Sur'da polise bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda bir polis memuru yaralanırken, saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e3f13b31c9218913017423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı 81 ilde büyük operasyon: Binlerce gözaltı var Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı İstanbul'da bina çöktü Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü