Anasayfa Video Galeriler Gündem Polise hakaretler savurdu: Üniformanı üstünden çıkartacağım müptezel Polise hakaretler savurdu: Üniformanı üstünden çıkartacağım müptezel 20 Ağustos 2021 Cuma Saat: 20:00 Bağcılar’da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınacakları esnada polis ekiplerine sözlü olarak saldırıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611fdfaa15bb4c7365209fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı ''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Fotoğraflar ortaya çıktı Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar İstanbul'da maganda terörü kamerada: Kabusu yaşadılar! Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın? Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler