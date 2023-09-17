Anasayfa Video Galeriler Gündem Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı 17 Eylül 2023 Pazar Saat: 22:00 Güncelleme: 17 Eylül 2023 Pazar 22:00 Trabzon'da dün akşam bir kişi polise karşı koyduğunu düşündüğü 2 Arap turiste saldırdı. Arap turistlerden biri yüzüne aldığı yumrukla hastanelik oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65074cc6f1da475b3f5aa7d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı 232 yıllık tarihin içine ettiler! Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti