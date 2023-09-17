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Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı

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Trabzon'da dün akşam bir kişi polise karşı koyduğunu düşündüğü 2 Arap turiste saldırdı. Arap turistlerden biri yüzüne aldığı yumrukla hastanelik oldu.

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