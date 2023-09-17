Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı

Trabzon'da dün akşam bir kişi polise karşı koyduğunu düşündüğü 2 Arap turiste saldırdı. Arap turistlerden biri yüzüne aldığı yumrukla hastanelik oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65074cc6f1da475b3f5aa7d3" allowfullscreen></iframe>