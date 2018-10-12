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  3. 12 Ekim 2018 09:30

Polise saldırmak için hazırlanan bombalar ele geçirildi

Adana polisi, Kobani olaylarının ve 9 Ekim bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkışının yıl dönümünde polise atılmak üzere hazırlanmış 5 el yapımı bomba ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kobani ve bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkışının yıl dönümünde terör örgütü...

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