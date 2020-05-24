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  3. 24 Mayıs 2020 16:15

Polise şoke eden saldırı! Başına kürekle vurdu

Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, hastaneye götürülmek istendiği ambulansa taş atıp, polis memurunun başına kürekle vurdu.

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