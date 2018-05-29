  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Mayıs 2018 23:39

Polise tokat atılan videoya sosyal medyada tepki yağıyor

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan olduğu iddia edilen bir kişinin polisle olan tartışmasının kavgaya dönüştüğü videoya tepki yağıyor.

Bilgin Pro
Video Galeri
Kendisini uyaran polise böyle saldırdı
Kendisini uyaran polise böyle saldırdı
Video Galeri
Sokağı savaş alanına çeviren şoföre saldırı
Sokağı savaş alanına çeviren şoföre saldırı
Video Galeri
Tandıra düştü: O anlar kameraya böyle yansıdı
Tandıra düştü: O anlar kameraya böyle yansıdı
Video Galeri
İstanbul’un fethi bizim iftihar birileri için de felaket günüdür
"İstanbul’un fethi bizim iftihar birileri için de felaket günüdür"
Video Galeri
Av tüfeği ile dehşet saçtı
Av tüfeği ile dehşet saçtı
Video Galeri
Terör neredeyse gideriz, yerinde yok ederiz
"Terör neredeyse gideriz, yerinde yok ederiz"
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM