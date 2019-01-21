Polise vurmaya çalışan alkollü sürücüye linç girişimi
21 Ocak 2019 11:40
Polise vurmaya çalışan alkollü sürücüye linç girişimi
Bursa’da kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı, yol kenarında bulunan bir vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza yapan sürücü, alkolmetreyi üfletmek isteyen trafik polisine vurmaya çalışınca, çevrede bulunan vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi.Kaza, Bursa kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 271 promil alkollü olduğu iddia edilen Haydar T.(35)...