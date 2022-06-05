Polise yakalanan bir kamyon dolusu kaçak göçmen böyle kaçtı

Hem kaçak hem de yasal sığınmacıların Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam ederken Türkiye'ye kaçak yolla giren sığınmacıların görüntülerine bir yenisi daha ekldni.

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