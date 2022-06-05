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  4. Polise yakalanan bir kamyon dolusu kaçak göçmen böyle kaçtı

Polise yakalanan bir kamyon dolusu kaçak göçmen böyle kaçtı

Hem kaçak hem de yasal sığınmacıların Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam ederken Türkiye'ye kaçak yolla giren sığınmacıların görüntülerine bir yenisi daha ekldni.

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