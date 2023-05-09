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Polise yumruk attı, yine polis kurtardı

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Bartın’da cadde ortasında arkadaşı ile kavga eden bir kişi olaya müdahale ederek ayıran polis memuruna da yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdığı zanlıyı ise yine polis kurtardı.

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