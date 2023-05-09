Anasayfa Video Galeriler Gündem Polise yumruk attı, yine polis kurtardı Polise yumruk attı, yine polis kurtardı 09 Mayıs 2023 Salı Saat: 13:05 Güncelleme: 09 Mayıs 2023 Salı 13:05 Bartın’da cadde ortasında arkadaşı ile kavga eden bir kişi olaya müdahale ederek ayıran polis memuruna da yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdığı zanlıyı ise yine polis kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645a1aef46cf313659788c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Antalya değil Van! El değmemiş gizli cennet Polis kuş uçurtmadı; bir gecede onlaraca gözaltı Kamu işçisinin zam oranı açıklandı; en düşük maaş belli oldu Atatürk Evi'ne saldırıp ortalığı savaş alanına çevirdiler Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda Türk bilim insanlarından depremde hayat kurtaracak keşif Sokak ortasında kadına şiddete linç girişimi Mansur Yavaş'tan Cübbeli Ahmet'e sert yanıt: ''Seviyesine düşmem, hukuk halledecek!'' İstanbul'da fuhuş baskını: 4 kadın kurtarıldı