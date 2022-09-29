Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlama anı kamerada Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlama anı kamerada 29 Eylül 2022 Perşembe Saat: 12:05 Mersin'de polisevine düzenlenen hain saldırıda teröristlerin çantalarındaki bombayı patlattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63355fe028a38412830b6bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçeliler ile Beşiktaşlılar gece yarısı birbirlerine girdi! Türk geline bekarlığa veda partisinde büyük şok Düğünde pes dedirten kavga! Karakolluk oldular Cinsel ilişki için anlaştığı kadının arkadaşları kabusu yaşattı Dünyanın en pahalı sıvısı Şanlıurfa'da çıkarılıyor: Litresi 10 milyon dolar! Mersin'de polisevine saldıran terörist çözüm süreciyle serbest kalmış Erdoğan'ın ''üniversite arkadaşlarının'' katıldığı canlı yayında ilginç anlar Kayınpeder dehşeti! ''Kızına yakıştıramadığı'' damadını öldürdü