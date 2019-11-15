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  3. 15 Kasım 2019 23:10

Polisi 400 metre sürükledi ! Şoke eden görüntü

İzmir'de kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü kaçmaya başlayınca trafik polisi 400 metre boyunca sürüklenerek yaralandı. Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü tutuklandı.

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İstanbul'daki esrarengiz cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'daki esrarengiz cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
İstanbul'da kadın öğretmene yumruklu saldırı kamerada
İstanbul'da kadın öğretmene yumruklu saldırı kamerada
Video Galeri
İstanbul Metrosu'ndan İstanbullular için ''çok özel'' video!
İstanbul Metrosu'ndan İstanbullular için ''çok özel'' video!
Video Galeri
Eşi tarafından çocuklarının önünde öldürülmek istendi
Eşi tarafından çocuklarının önünde öldürülmek istendi
Video Galeri
Tartıştığı yolcu taksiciyi bacağından vurdu
Tartıştığı yolcu taksiciyi bacağından vurdu
Video Galeri
Aleyna Tilki, kız kardeşini dudağından öptüğü video olay oldu
Aleyna Tilki, kız kardeşini dudağından öptüğü video olay oldu
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