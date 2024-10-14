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  4. Polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı

Polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı

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Konya'da ihbara giden polis memurunu 7 bıçak darbesiyle yaralayan saldırganın, son 9 ayda 10 suça karışıp serbest kaldığı ortaya çıktı.

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