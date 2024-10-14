Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı Polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı 14 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 16:41 Güncelleme: 14 Ekim 2024 Pazartesi 16:41 Konya'da ihbara giden polis memurunu 7 bıçak darbesiyle yaralayan saldırganın, son 9 ayda 10 suça karışıp serbest kaldığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670d1f776db1b68958006063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'in gizli hazinesi Kurul Kalesi'nden tarih fışkırıyor Hastanede çocuğa istismar iddiasına linç girişimi: Yakalandı, serbest bırakıldı İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir: TFF'den açıklama geldi Sokak düğünü, meydan savaşına dönüştü Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını Türkiye'nin 8 asırlık şahesierindeki gizemli ses tekrar duyuldu Suç makinesi kapkaççı yakalandı: 2 cinayetten araması da varmış Adalet Bakanı açıkladı: 2 yıl altı cezalar, iyi hal indirimi, çözüm süreci, Anayasa değişikliği Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın paniği