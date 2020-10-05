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  3. 05 Ekim 2020 11:50

Polisi bile şaşırtan operasyon: 42 kaçak göçmen çıktı!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda evin salon kısmında 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri evlerinde barından 3 kişi gözaltına alındı.

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