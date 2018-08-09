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  3. 09 Ağustos 2018 10:30

Polisi şehit eden teröristler böyle etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos günü Meşkan Tepe Üs Bölgesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola...

Bilgin Pro
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