Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisi turist sanan taksici bakın ne kadar istedi Polisi turist sanan taksici bakın ne kadar istedi 10 Ağustos 2021 Salı Saat: 18:40 İstanbul'da taksileri denetleyen sivil ekipler, kural ihlallerini tespit ederek kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 euro, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61129de9fd06101efc04e4c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi İstanbul'da iş yerinde patlama: Yaralılar var Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi Rachid Ghezzal İstanbul'da: 4 yıllık imza atacak Kilosu 500 lira! Peribacalarında üretip satıyor İstanbul Sarıyer'de orman yangını Bodrum evlerine dönen yangın kahramanlarını böyle uğurladı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı BTP lideri Hüseyin Baş: ''Tüm yetki O’nda ama hiçbir sorumluluğu yok !''