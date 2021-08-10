Polisi turist sanan taksici bakın ne kadar istedi

İstanbul'da taksileri denetleyen sivil ekipler, kural ihlallerini tespit ederek kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 euro, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi.

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