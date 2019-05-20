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  3. 20 Mayıs 2019 20:20

Polisin Amerikan filmlerine taş çıkartacak operasyonu kamerada

Sancaktepe’de polis ekipleri Amerikan polisiye filmlerine taş çıkaracak bir operasyon gerçekleştirdi. Polislerden biri, yakalamaya çalıştıkları kişinin hareket halindeki otomobiline açık olan ön camdan atladı. Arabanın içinde polis olmasına rağmen gaza basıp bölgeden uzaklaşan zanlılar amansız bir takibin ardından kıskıvrak yakalandı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler...

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