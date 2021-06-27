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  4. Polisin attığı ses bombasına ''Çocuk uyuyor'' dedi, gözaltına alındı

Polisin attığı ses bombasına ''Çocuk uyuyor'' dedi, gözaltına alındı

Polisin Onur Yürüyüşü’ne katılan yurttaşlara sert müdahalesi tepki çekmişti. Yaşananlara “Çocuk uyuyor” diye tepki gösteren bir mahalle sakini evinden aşağı indirildi ve gözaltına alındı.

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