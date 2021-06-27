Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisin attığı ses bombasına ''Çocuk uyuyor'' dedi, gözaltına alındı Polisin attığı ses bombasına ''Çocuk uyuyor'' dedi, gözaltına alındı 27 Haziran 2021 Pazar Saat: 21:45 Polisin Onur Yürüyüşü’ne katılan yurttaşlara sert müdahalesi tepki çekmişti. Yaşananlara “Çocuk uyuyor” diye tepki gösteren bir mahalle sakini evinden aşağı indirildi ve gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d8c744f0628a22c40354f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de gözaltına alınan gazeteci Bülent Kılıç o anları anlattı Onur Yürüyüşü'nde ilginç anlar... O dans etti, polis takip etti Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki adresi belli oldu: Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! 7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçtiler PKK/YPG'den alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler Kaş'ta üç noktada orman yangını Camide şok görüntü: İmam, müezzine tabureyle saldırdı Erdoğan ''Sen beni çıldırtacaksın'' dedi, internette herkes onu aradı