  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Nisan 2017 08:20

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattıktan sonra mahalle arasında kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü aracının muayenesi olmadığı için kaçtığını iddia etti.

Video Galeri
Yaralı güvenlik korucuları Vana sevk edildi
Yaralı güvenlik korucuları Vana sevk edildi
Video Galeri
Altın ararken göçük altında kalarak can verdi
Altın ararken göçük altında kalarak can verdi
Video Galeri
Maltepede Oto Yıkamaya EYPli Saldırı
Maltepede Oto Yıkamaya EYPli Saldırı
Video Galeri
Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini boğarak öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini boğarak öldürdü
Video Galeri
YSK, referandumun kesin sonuçlarını açıkladı
YSK, referandumun kesin sonuçlarını açıkladı
Video Galeri
Viyadükte asılı kalan tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı
Viyadükte asılı kalan tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı