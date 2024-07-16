Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisin ''Dur'' ihtarından kaçıp, aracını polislerin üzerine sürdü Polisin ''Dur'' ihtarından kaçıp, aracını polislerin üzerine sürdü 16 Temmuz 2024 Salı Saat: 10:51 Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp, otomobilini polislerin üzerine süren, aracının lastiği uyarı ateşi ile patlatılmasına rağmen 8 kilometre kaçan zanlı sıkı takip sonrası teslim oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66962687ecb111b33d0aa2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İntihar ihbarının altından cinayet çıktı: 7 gözaltı 26 ilde kaçak alkol operasyonu: 50 gözaltı Sadaka verilen 20 TL'nin üzerindeki yazı şaşırttı 21 yılda, 27 kez anjiyo olduktan onra gerçeği öğrendi Bursa'da film gibi çatışma kamerada 2024 YKS sonuçları açıklandı, YKS birincileri belli oldu Söke OSB ‘yanardağ’ görünümü aldı Azerin'den Cumhurbaşkanlığı'nda bozkurt işaretli konser AK Partili belediye başkanından skandal ''işgal'' gafı