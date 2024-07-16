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  4. Polisin ''Dur'' ihtarından kaçıp, aracını polislerin üzerine sürdü

Polisin ''Dur'' ihtarından kaçıp, aracını polislerin üzerine sürdü

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp, otomobilini polislerin üzerine süren, aracının lastiği uyarı ateşi ile patlatılmasına rağmen 8 kilometre kaçan zanlı sıkı takip sonrası teslim oldu.

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