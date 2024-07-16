Polisin ''Dur'' ihtarından kaçıp, aracını polislerin üzerine sürdü

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp, otomobilini polislerin üzerine süren, aracının lastiği uyarı ateşi ile patlatılmasına rağmen 8 kilometre kaçan zanlı sıkı takip sonrası teslim oldu.

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