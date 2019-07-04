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  3. 04 Temmuz 2019 14:05

Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle girdikleri duruşma sonrası adliyeden çıkan iki aile arasında kavga yaşandı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için polis silahla havaya ateş açtı. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin duruşmasında gergin anlar yaşandı. Mahkeme sonrası adliyeden çıkan taraflar kavga etti. Taş ve...

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