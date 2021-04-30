Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisin kafeyi bastığını görünce balkondan kaçmaya çalıştılar Polisin kafeyi bastığını görünce balkondan kaçmaya çalıştılar 30 Nisan 2021 Cuma Saat: 21:06 Trabzon'da kısıtlamada açık olan kafeye gerçekleşen polis baskını sonrası içeride bulunanlar balkondan kaçmaya çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608c47093c86c23473007607" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Temel Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılacak mı? İlginç görüntüler! Asansöre at bindirmeye çalıştılar Tam kapanma gününde caddede fuhuş pazarlığı Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı Tam kapanmada alkollü araç sürerken yakalandı, polise zor anlar yaşattı Yürek yakan olay: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Erdoğan: ''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim'' Oyuncu Hülya Duyar'ın dans videosuna beğeni yağdı