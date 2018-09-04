Polisle astsubay arasındaki silahlı kavga kamerada
04 Eylül 2018 12:55
Polisle astsubay arasındaki silahlı kavga kamerada
İstanbul Çekmeköy’de dün astsubay ile polis arasında yaşanan silahlı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.Olay dün sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak’ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin...