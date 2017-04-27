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  3. 27 Nisan 2017 10:20

Polisle silahlı saldırganlar arasında nefes kesen kovalamaca

Adana'da bir iş yerini kurşunlayıp otomobil ile kaçan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Saldırganlar ile polis arasındaki kovalamaca anbean görüntülendi.

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