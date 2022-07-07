Polisler de sürücü de şaşırdı! Ölüye ehliyet!

İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında durdurulan bir araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı. Polisi de şaşkına çeviren olayda, sürücüye ehliyetsizlikten cezai işlem uygulandı.

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