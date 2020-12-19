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  3. 19 Aralık 2020 12:20

Polislerden Bakan Soylu'ya ''ohh ohh'' desteği

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 30 kilo 750 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

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