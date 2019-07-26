  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Temmuz 2019 16:00

Polislerden kaçan şahısların arabasında tüfek ve fişek ele geçirildi

Başakşehir’de parkta havaya ateş eden şahıslar ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şahıslar kaçarken, kırsal alanda bulunan araçta yapılan aramalarda 1 adet tüfek ve 60 adet fişek ele geçildi. Araçta yapılan arama anı polis kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen...

Video Galeri
Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
Video Galeri
Mersin’de orman yangını
Mersin’de orman yangını
Video Galeri
58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali başladı
58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali başladı
Video Galeri
Endonezya’da volkan patladı
Endonezya’da volkan patladı
Video Galeri
Fabrika yangını kontrol altına alındı
Fabrika yangını kontrol altına alındı
Video Galeri
F-35’i vermiyor musunuz, biz de tedbirimizi alırız
"F-35’i vermiyor musunuz, biz de tedbirimizi alırız"
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM