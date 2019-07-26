Polislerden kaçan şahısların arabasında tüfek ve fişek ele geçirildi
26 Temmuz 2019 16:00
Polislerden kaçan şahısların arabasında tüfek ve fişek ele geçirildi
Başakşehir’de parkta havaya ateş eden şahıslar ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şahıslar kaçarken, kırsal alanda bulunan araçta yapılan aramalarda 1 adet tüfek ve 60 adet fişek ele geçildi. Araçta yapılan arama anı polis kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen...