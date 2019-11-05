SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ: ESEFLE KARŞILADIM!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Kasım 2019 13:50

Polisten 11 yaşındaki çocuğa akılalmaz müdahale

Batman'da polisin gözaltına aldığı 11 yaşındaki bir çocuğa uyguladığı muameleye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Video Galeri
Siirt'te hastanede yangın- Hasta ve çalışanlar tahliye edildi
Siirt'te hastanede yangın- Hasta ve çalışanlar tahliye edildi
Video Galeri
Meclis TV, Erdoğan'ı kesip HDP’nin grup toplantısını yayınladı
Meclis TV, Erdoğan'ı kesip HDP’nin grup toplantısını yayınladı
Video Galeri
Jandarma etten duvar ördü
Jandarma etten duvar ördü
Video Galeri
İstanbul'un kayıp adası Vordonisi havadan görüntülendi
İstanbul'un kayıp adası Vordonisi havadan görüntülendi
Video Galeri
Yaşlı adama kiracı dayağı kamerada
Yaşlı adama kiracı dayağı kamerada
Video Galeri
Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru sosyal medyayı salladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM