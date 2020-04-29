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  3. 29 Nisan 2020 15:40

Polisten 14 yaşındaki çocuğa feci dayak! Görüntüler infial yarattı

ABD'de bir polis memuru, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle feci şekilde dövdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki topladı.

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