Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisten genç kadına orantısız şiddet! Yapmadık bırakmadılar Polisten genç kadına orantısız şiddet! Yapmadık bırakmadılar 09 Haziran 2022 Perşembe Saat: 14:30 ABD Başkanı Biden’ı protesto etmek isteyen bir kadın polis şiddetine maruz kaldı. Polisin yere yatırıp dövdüğü kadın canını zor kurtarırken korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a1d9e06a30c936a26a9993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Define kazısında tüyler ürperten görüntüler! Korkudan aklını kaçırdı Kaldırımda duran kadına minibüs çarptı! Korkunç kaza kamerada Akaryakıt zamları vatandaşı mucit yaptı: Yüzde 50 tasarruf sağlıyor! TSK'nın en büyük tatbikatından nefes kesen kareler Servet ödeseler vermiyor! O Türkiye'nin çılgın model araba koleksiyoncusu TÜİK önünde eylem, ortalık karıştı Merve Boluğur şarkıcılığa soyundu Kadın hastalığı olarak biliniyordu ancak erkekleri de tehdit ediyor Mucize kurtuluş kamerada! Aracı şarampole yuvarlandı ama...