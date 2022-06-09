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  4. Polisten genç kadına orantısız şiddet! Yapmadık bırakmadılar

Polisten genç kadına orantısız şiddet! Yapmadık bırakmadılar

ABD Başkanı Biden’ı protesto etmek isteyen bir kadın polis şiddetine maruz kaldı. Polisin yere yatırıp dövdüğü kadın canını zor kurtarırken korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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