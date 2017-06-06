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  3. 06 Haziran 2017 13:45

Polisten gizli kamera operasyonu

Yurda yasa dışı yollarla sokulan gizli kamera emtiasına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 ile 700 TL arasında değişen çok sayıda kamera ele geçirildi.

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Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
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Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı
Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı
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Organize suç örgütüne operasyon anı polis kamerasında
Organize suç örgütüne operasyon anı polis kamerasında
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Başkentte yağmur mağduru vatandaşın isyanı
Başkentte yağmur mağduru vatandaşın isyanı
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Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
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Menfezde sıkışan danalar için operasyon
Menfezde sıkışan danalar için operasyon