Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 21:30 Hasta ve infazı yakılan mahpus yakınlarının İstanbul'un Kadıköy'de yapacağı eyleme müdahale eden polis, eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f5c3bc205831bc23b5b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden bakın ne çıktı! Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem Adana'daki at yarışında feci kaza Bir kadın cinayeti daha! Hemşire eşini katletti! İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor'' Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama