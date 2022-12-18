Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat

Hasta ve infazı yakılan mahpus yakınlarının İstanbul'un Kadıköy'de yapacağı eyleme müdahale eden polis, eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f5c3bc205831bc23b5b13" allowfullscreen></iframe>