Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisten ilginç baskın! Önce cama tırmandı sonra... Polisten ilginç baskın! Önce cama tırmandı sonra... 25 Nisan 2021 Pazar Saat: 14:51 Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye ilginç bir yöntem ile baskın yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608557a533397637b60a8fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver Hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti Almanya'da skandal olay! Türk iş insanına polis şiddeti Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! Bodrum plajları turistlere kaldı PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe! İstanbul'da silahlı çatışma kamerada!