Polisten ilginç baskın! Önce cama tırmandı sonra...

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye ilginç bir yöntem ile baskın yaptı.

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