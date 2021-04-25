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  4. Polisten ilginç baskın! Önce cama tırmandı sonra...

Polisten ilginç baskın! Önce cama tırmandı sonra...

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye ilginç bir yöntem ile baskın yaptı.

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