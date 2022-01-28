Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı 28 Ocak 2022 Cuma Saat: 09:15 Adana'da polisin "dur" ihtarından kaçan ve alkollü olduğu tespit edilen bir şüpheli ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f38a01bbac3a29f06ac283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esra Erol canlı yayında çılgına döndü Bakan Karaismailoğlu canlı yayında sorumluluğunu kabul etti Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı Kardan araba yapıp 65 bin TL'ye satışa çıkardı, telefonları susmadı Erzurum'da çığ felaketi: 2 kişi kar altında kaldı Morga getirilen kişi dirildi! Tüyler ürperten anlar kamerada Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı: Ediz Hun'un sahnede zor anları ATV ekranlarında şoke eden anlar! Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kucağındaki bebeğiyle yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı