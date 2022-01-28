Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Adana'da polisin "dur" ihtarından kaçan ve alkollü olduğu tespit edilen bir şüpheli ortalığı birbirine kattı.

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